15 октября 2025, 11:15

Зеленский назначил главу Одесской городской военной администрации

15 октября 2025, 11:15
Фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, который возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию

Об этом ТСН сообщила из собственных источников в марафоне "Єдині новини", передает RegioNews.

Официальный указ о назначении Сергея Лысака пока не обнародован.

О планах создания ГВА Зеленский сообщил еще накануне в вечернем видеообращении. Создание администрации обусловлено необходимостью усилить безопасность и оборону Одессы в период военного положения, а также оперативнее решать вопросы безопасности и управленческие, которые ранее оставались без надлежащей реакции местных властей.

Стоит отметить, что городская военная администрация – временный государственный орган, который берет на себя полномочия городского совета в период военного положения.

Основные задачи ГBA: обеспечение обороны, общественной безопасности и управления городом.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова, экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

Ранее Труханов возразил, что имеет российское гражданство и назвал решение о лишении его украинского гражданства "фальсификацией". Он заявил, что будет подавать иск в суд. Вечером 14 октября в Одессе собрались люди на митинг против городского головы Геннадия Труханова.

Кто такой Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак занимал должность руководителя Днепропетровской областной военной администрации.

Ранее у него был опыт службы на оперативных и руководящих должностях в управлениях Службы безопасности Украины в разных регионах.

До своего назначения в областную военную администрацию возглавлял Управление СБУ в Днепропетровской области.

Подробное досье о должностном лице найти по ссылке.

