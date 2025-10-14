Фото: Телеграмм/глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Офисе президента рассматривают возможность кадровых изменений, в рамках которых глава ДнепроОВА Сергей Лисак может перейти на руководящий пост в Одессе

Об этом сообщает "Суспильне.Днепр", ссылаясь на собственные источники в Офисе Президента, передает RegioNews.

Главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака готовят к новому назначению – он должен возглавить Одесскую городскую военную администрацию.

Сергей Лисак занимает должность руководителя ДнепроОВА с февраля 2023 года, когда сменил на этом посту Валентина Резниченко. До этого он работал в системе Службы безопасности Украины, где с мая 2020 по июль 2022 года возглавлял управление СБУ в Житомирской области, а впоследствии стал начальником управления СБУ в Днепропетровской области.

25 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Лысаку звание бригадного генерала. Как отмечено на сайте Днепропетровской ОВА, он принимал участие в антитеррористической операции в 2014-2015 и 2017 годах, а с началом полномасштабного вторжения России выполнял задачи обороны на территории Житомирской области.

Официальный указ о его новом назначении пока не обнародован, однако, по данным источников, кадровое решение может быть принято в ближайшее время. Ожидается, что после утверждения кандидатуры Лысак приступит к исполнению обязанностей руководителя Одесской городской военной администрации.

