15 жовтня 2025, 11:15

Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації

15 жовтня 2025, 11:15
Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який наразі очолює Дніпропетровську обласну військову адміністрацію

Про це ТСН повідомила з власних джерел у марафоні "Єдині новини", передає RegioNews.

Офіційного указу про призначення Сергія Лисака наразі не оприлюднено.

Про плани щодо створення МВА Зеленський повідомив ще напередодні у вечірньому відеозверненні. Створення адміністрації зумовлене необхідністю посилити безпеку та оборону Одеси у період воєнного стану, а також оперативніше вирішувати безпекові та управлінські питання, що раніше залишалися без належної реакції місцевої влади.

Варто зазначити, що міська військова адміністрація – це тимчасовий державний орган, який перебирає на себе повноваження міської ради у період воєнного стану.

Основні завдання МВА: забезпечення оборони, громадської безпеки та управління містом.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Він заявив, що буде подавати позов до суду. Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Хто такий Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак обіймав посаду керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Раніше він мав досвід служби на оперативних і керівних посадах в управліннях Служби безпеки України в різних регіонах.

До свого призначення в обласну військову адміністрацію очолював Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Детальне досьє про посадовця шукайтие за посиланням.

