Мэра Одессы Труханова лишили украинского гражданства
Глава Одессы Геннадий Труханов больше не является гражданином Украины – комиссия приняла решение лишить его украинского паспорта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думская".
Как отмечается, полномочия городского головы Одессы Геннадия Труханова прекращаются автоматически без дополнительных решений суда или горсовета. Однако последнее слово за президентом Украины Владимиром Зеленским – он еще должен принять решение и подписать указ.
Исполняющим обязанности станет секретарь горсовета Игорь Коваль, пока не комментирующий ситуацию.
Напомним, год назад мэр Одессы Труханов получил медаль "За верность украинскому народу". Он получил награду от заместителя командующего бригадой Национальной гвардии "Спартан" Андрея Косяченко.
