16:46  11 октября
Ссора в автобусе Кривого Рога закончилась смертью пассажира
16:15  11 октября
На Черниговщине уничтожили боеприпас "Искандер-К", упавший возле жилых домов
10:42  11 октября
Заказное убийство на Полтавщине: женщина хотела избавиться от любовника дочери
11 октября 2025, 17:38

В Одессе микроавтобус проехал на красное и врезался в легковушку: восемь пострадавших

11 октября 2025, 17:38
Фото: Национальная полиция
В Приморском районе Одессы 11 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Mercedes Sprinter" и автомобиля "Volkswagen Passat"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, 64-летний водитель микроавтобус проехал перекресток на красный сигнал светофора и допустил столкновение с легковушкой, которой управлял 42-летний мужчина.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель микроавтобуса и семь его пассажиров в возрасте от 32 до 71 года. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители проверяют водителей на состояние опьянения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Прикарпатье столкнулись Volkswagen Passat и грузовик MAN. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Полиция работает на месте ДТП и устанавливает все обстоятельства аварии.

