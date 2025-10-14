Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телемарафон.

У Зеленського повідомили, що "підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб" і він підписав відповідні укази щодо цього.

Деталей президент України ніяких не наводить, на сайті нових указів немає.

Відомо, що президент доручив головнокомандувачу Сирському розглянути питання створення Одеської міської військової адміністрації, яка керуватиме містом замість мера Труханова.

Раніше ми повідомляли про те, що очільник Одеси Геннадій Труханов більше не є громадянином України – комісія ухвалила рішення позбавити його українського паспорта. Виконуючим обов’язки було призначено секретаря міськради Ігоря Коваля.