14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 15:39

Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України

14 жовтня 2025, 15:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський нібито підписав укази, якими позбавив Геннадія Труханова українського громадянства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телемарафон.

У Зеленського повідомили, що "підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб" і він підписав відповідні укази щодо цього.

Деталей президент України ніяких не наводить, на сайті нових указів немає.

Відомо, що президент доручив головнокомандувачу Сирському розглянути питання створення Одеської міської військової адміністрації, яка керуватиме містом замість мера Труханова.

Раніше ми повідомляли про те, що очільник Одеси Геннадій Труханов більше не є громадянином України – комісія ухвалила рішення позбавити його українського паспорта. Виконуючим обов’язки було призначено секретаря міськради Ігоря Коваля.

09 жовтня 2025
