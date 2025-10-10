12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 17:49

В Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 6 млн грн

10 октября 2025, 17:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили должностных лиц Одесского городского совета и частной фирмы, нанесших общине более 7 миллионов гривен ущерба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Как отмечается, должностное лицо Управления капитального строительства в свое время заключило несколько договоров с фирмой и предпринимателем, которые проводят деятельность в сфере архитектуры, на разработку проектов для реставрации больницы, памятников архитектуры и реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Установлено, что ни одна проектная документация не была выполнена. Несмотря на это, чиновник подписал акты приемки работ и перечислил почти 3,7 миллиона гривен на счета подрядчиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, город потерял спецтехнику стоимостью более 2,2 миллионов гривен.

Напомним, бывшая должностница Одесского городского совета скрыла в декларациях более 9 миллионов гривен. Ей грозит ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область ущерб схема полиция
В Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города
10 октября 2025, 15:29
В Одесской области пограничники задержали водителя авто и мотоциклиста, сопровождавших нарушителей в Молдову
10 октября 2025, 12:12
В Черноморске Одесской области возобновили электроснабжение после российской атаки
10 октября 2025, 09:55
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Киевской области 70-летний водитель стал виновником ДТП – пострадал ребенок и пенсионерка
10 октября 2025, 18:13
Одна из стран ЕС выгоняет более 800 россиян
10 октября 2025, 18:06
Смертельное ДТП на Прикарпатье: легковушка влетела в грузовик
10 октября 2025, 17:40
Кличко предупредил о новой волне атак РФ на Киев
10 октября 2025, 17:33
Россияне разрушили агрофирму в Харьковской области
10 октября 2025, 17:19
На Харьковщине молодежь приглашают присоединиться к опросу по грантам
10 октября 2025, 17:15
В КГГА отреагировали на сообщения о незащищенности киевских ТЭЦ
10 октября 2025, 16:59
В Черниговской области ухудшилась ситуация со светом
10 октября 2025, 16:48
В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен
10 октября 2025, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »