В Одессе разоблачили чиновников горсовета, нанесших общине ущерб на 6 млн грн

Правоохранители разоблачили должностных лиц Одесского городского совета и частной фирмы, нанесших общине более 7 миллионов гривен ущерба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Как отмечается, должностное лицо Управления капитального строительства в свое время заключило несколько договоров с фирмой и предпринимателем, которые проводят деятельность в сфере архитектуры, на разработку проектов для реставрации больницы, памятников архитектуры и реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Установлено, что ни одна проектная документация не была выполнена. Несмотря на это, чиновник подписал акты приемки работ и перечислил почти 3,7 миллиона гривен на счета подрядчиков", – говорится в сообщении.

Кроме того, город потерял спецтехнику стоимостью более 2,2 миллионов гривен.

Напомним, бывшая должностница Одесского городского совета скрыла в декларациях более 9 миллионов гривен. Ей грозит ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности.