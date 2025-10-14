Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки

Фото: соцсети

Петиция к президенту Украины с требованием прекратить украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова менее чем за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения главой государства

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Автор петиции Мирослав Откович аргументировал обращение тем, что журналисты неоднократно сообщали о вероятном российском гражданстве Труханова, а также о его действиях, якобы отвечающих интересам государства-агрессора, включая защиту памятников с символикой российской имперской политики.

Кроме того, автор напомнил о трагедии 30 сентября в Одессе, когда из-за ливня и несвоевременного информирования граждан погибли люди, что, по его мнению, еще больше усилило недоверие к городскому голове.

Труханов отрицает наличие у него гражданства России.

"Этот вопрос не новый - он ставится с 2014 года. Я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Все соответствующие органы Украины проверяли меня - все", - подчеркнул чиновник.

Мэр также отметил, что российское консульство в 2014, 2016 и 2018 годах подтвердило отсутствие у него гражданства РФ, а все иногда публикующие фейковые паспорта являются недействительными и фальшивыми.

Предварительные обвинения и объяснения Труханова по гражданству

В 2014 году издание "Украинская правда" сообщило, что Геннадий Труханов, тогда бывший кандидатом на должность мэра Одессы и бывшим членом Партии регионов, якобы имеет гражданство Российской Федерации. Тогда также отмечалось, что у него есть регистрация в городе Сергиев Посад (Московская область).

В 2018 году прокуратура заявила, что у Труханова мог быть российский паспорт, выданный в 2002 году, а также паспорт гражданина Греции, выданный в 2011 году. Позже журналисты обнародовали документы, якобы подтверждающие, что одесский мэр либо имеет, либо раньше имел российский паспорт.

Кроме того, сообщалось, что Труханов пользовался российским паспортом и через оффшорные компании, зарегистрированные на Виргинских островах, контролировал строительную компанию "РОСТ".

Сам Геннадий Труханов неоднократно заявлял, что является только гражданином Украины. В 2019 году стало известно, что в 2017 он аннулировал свой российский паспорт через суд в России.

Напомним, накануне стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов потерял украинское гражданство. Комиссия при президенте приняла решение лишить его этого статуса. Последнее слово за главой государства – он еще должен подписать указ.

Год назад Труханов получил медаль "За верность украинскому народу". Он получил награду от заместителя командующего бригадой Национальной гвардии "Спартан" Андрея Косяченко.