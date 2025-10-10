10:43  10 октября
10 октября 2025, 11:04

Смертельная авария на Одесщине: легковушка сбила велосипедиста

10 октября 2025, 11:04

Фото: Национальная полиция

українською мовою

Утром 10 октября в Измаиле Одесской области состоялось смертельное ДТП. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке улиц Телеграфная и Топольная

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 64-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Телеграфная, столкнулся с ехавшим впереди велосипедистом, который поворачивал налево.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Его личность устанавливают.

Водитель автомобиля не пострадал, его проверяют на состояние опьянения.

На месте работает группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Транспортное движение на этом участке регулируют полицейские. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для осмотра, однако медики не потребовали госпитализации.

Одесская область Измаил ДТП авто перекресток велосипед мужчина полиция
