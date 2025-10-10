Фото: полиция

Одесские полицейские разыскали и задержали водителя, стрелявшего по пешеходам в сентябре на Фонтанской дороге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным следствия, конфликт произошел, когда группа мужчин переходила проезжую часть. Водитель Range Rover сначала обижал их нецензурной бранью, а после, не выходя из автомобиля, несколько раз выстрелил в их сторону из пистолета травматического действия. После инцидента злоумышленник уехал с места происшествия.

Один из пешеходов, 36-летний местный житель, обратился за медицинской помощью – судмедэкспертиза подтвердила у него легкие телесные повреждения, в том числе пулевое ранение левого предплечья.

Полиция разыскала стрелка – он прятался у родственников в Одесской области. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал 36-летнему задержанному меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн. Расследование продолжается.

