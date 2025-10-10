12:45  10 октября
10 октября 2025, 13:46

За 5 спиленных деревьев жителю Одесщины грозит до 5 лет заключения

10 октября 2025, 13:46
фото: Национальная полиция
Правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Подольского района за незаконную порубку деревьев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Разоблачили правонарушителя в июле. 26-летний житель Любашевки в защитных лесных насаждениях одной из железнодорожных гонок района бензопилой распилил на бревна срезанные деревья.

Правоохранители установили, что мужчина дважды посещал указанный участок лесных насаждений, где спилил в общей сложности пять дубов и ясень диаметром от 50 до 65 сантиметров.

Сумма ущерба составила более 123 тыс. грн.

За совершенное жителю Одесщины грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители отправили на скамью подсудимых двух жителей Белгород-Днестровского района, занимавшихся незаконной порубкой деревьев. Мужчины нарубили дров на 600 тысяч гривен.

Одесская область вырубка деревьев полиция ответственность
