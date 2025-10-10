За 5 спиленных деревьев жителю Одесщины грозит до 5 лет заключения

фото: Национальная полиция

Правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Подольского района за незаконную порубку деревьев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Разоблачили правонарушителя в июле. 26-летний житель Любашевки в защитных лесных насаждениях одной из железнодорожных гонок района бензопилой распилил на бревна срезанные деревья.



Правоохранители установили, что мужчина дважды посещал указанный участок лесных насаждений, где спилил в общей сложности пять дубов и ясень диаметром от 50 до 65 сантиметров.



Сумма ущерба составила более 123 тыс. грн.

За совершенное жителю Одесщины грозит до 5 лет лишения свободы.

