В Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста

фото: Національна поліція

Поліцейські завершили досудове розслідування відносно 33-річної одеситки, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці затримали правопорушницю на одній із вулиць у Пересипському районі, коли вона прямувала збувати 20 пакунків із "товаром".

"Слідчі вилучили з незаконного обігу загалом 30 пакетів з речовинами і направили на судову експертизу, що встановила: це PVP – особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, з кількісним вмістом майже 166 г", – повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили, що одеситці заборонену речовину для подальшого збуту на території Одеси постачала невідома особа, спілкування з якою відбувалося через один із месенджерів.

Обвинувальний акт щодо жінки скеровано до суду. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

