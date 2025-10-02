В Одессе из-за масштабной непогоды погибли уже 10 человек
В Одессе количество жертв масштабной непогоды возросло до 10. Сегодня, 2 октября, в городе объявлен День траура
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews.
По его словам, из-за непогоды повреждено около 300 частных и 400 многоквартирных домов.
Более 1000 человек обратились за помощью из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и ущерба имуществу.
На месте бедствия состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ситуация признана чрезвычайной. Создан единый штаб ликвидации последствий.
"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей", – отметил Кулеба.
Напомним, во вторник, 30 сентября, Одессу накрыли сильные дожди. Так, за сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.
Ранее сообщалось, о 9 погибших, среди них – ребенок.
После трагедии в Одессе президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб и обстоятельств происшествия.