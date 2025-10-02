10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 10:49

В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи

02 жовтня 2025, 10:49
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Наразі тривають аварійно-відновлювальні заходи

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Фахівці ДСНС повністю відкачали воду більш ніж із 60 об’єктів та підготували їх до подальшого відновлення. Ще близько 30 залишаються підтопленими, роботи там тривають.

За офіційними даними, кількість загиблих становить 10 осіб. Водночас понад 380 людей вдалося врятувати. Всі заявки від населення опрацьовані.

Найбільш складною залишається ліквідація підтоплень у підземних паркінгах, де накопичилися великі масиви води. Там працює майже 130 мотопомп, а також залучені підрозділи з інших регіонів. Лише з паркінгів уже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Щодо укриттів: із 42 затоплених об’єктів цивільного захисту у 40 воду вже відкачали й підготовили їх до використання. Роботи ще тривають на двох.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в Одесі були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
негода Одеса загиблі Стихія підтоплення злива
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56
Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42
У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції
02 жовтня 2025, 11:38
У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58
У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
02 жовтня 2025, 10:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »