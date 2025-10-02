Фото: ДСНС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

Фахівці ДСНС повністю відкачали воду більш ніж із 60 об’єктів та підготували їх до подальшого відновлення. Ще близько 30 залишаються підтопленими, роботи там тривають.

За офіційними даними, кількість загиблих становить 10 осіб. Водночас понад 380 людей вдалося врятувати. Всі заявки від населення опрацьовані.

Найбільш складною залишається ліквідація підтоплень у підземних паркінгах, де накопичилися великі масиви води. Там працює майже 130 мотопомп, а також залучені підрозділи з інших регіонів. Лише з паркінгів уже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Щодо укриттів: із 42 затоплених об’єктів цивільного захисту у 40 воду вже відкачали й підготовили їх до використання. Роботи ще тривають на двох.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в Одесі були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.