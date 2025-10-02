02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 07:37

В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей

02 жовтня 2025, 07:37
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Олексій Кулеба
Читайте также
на русском языке

В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10. Сьогодні, 2 жовтня, в місті оголошено День жалоби

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, через негоду пошкоджено близько 300 приватних та 400 багатоквартирних будинків.

Понад 1000 людей звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну.

На місці лиха відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, ситуацію визнано надзвичайною. Створено єдиний штаб ліквідації наслідків.

"Родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні дощі. Так, за добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Раніше повідомлялося, про 9 загиблих, серед них – дитина.

Після трагедії в Одесі президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса потоп негода Кулеба Олексій Володимирович наслідки Дощі потерпілі загиблі
В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев
01 жовтня 2025, 16:04
Рекордні зливи в Одесі: за добу випало 224% місячної норми опадів
01 жовтня 2025, 14:57
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
01 жовтня 2025, 13:10
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15
02 жовтня 2025, 09:46
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
02 жовтня 2025, 09:26
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02 жовтня 2025, 09:15
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі
02 жовтня 2025, 08:18
На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн
02 жовтня 2025, 08:10
На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн
02 жовтня 2025, 07:56
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »