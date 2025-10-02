В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

В Одесі кількість жертв масштабної негоди зросла до 10. Сьогодні, 2 жовтня, в місті оголошено День жалоби

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews.

За його словами, через негоду пошкоджено близько 300 приватних та 400 багатоквартирних будинків.

Понад 1000 людей звернулися по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну.

На місці лиха відбулося засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, ситуацію визнано надзвичайною. Створено єдиний штаб ліквідації наслідків.

"Родини загиблих і постраждалі отримають фінансову допомогу. Компенсації забезпечать місто та область. Працюватиме окрема програма підтримки людей", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні дощі. Так, за добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Раніше повідомлялося, про 9 загиблих, серед них – дитина.

Після трагедії в Одесі президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події.