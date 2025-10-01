Рекордні зливи в Одесі: за добу випало 224% місячної норми опадів

Фото: ДСНС Одещини

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні дощі: за добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Синоптики пояснюють, що потужний локальний циклон над Чорним морем, блокований антициклон, а також тепле і вологе повітря спричинили екстремальні опади.

Місцеві науковці відзначають, що через зміни клімату та нагрів Чорного моря подібні явища стають частішими – за останні 10 років у місті зафіксовано 14 випадків сильних злив, тоді як раніше таких було 2-3 на десятиліття.

Урбанізація також підсилює ризики підтоплень: непроникні поверхні прискорюють стік води. Експерти радять впроваджувати "зелену" інфраструктуру – пористі покриття та зелені зони, що можуть зменшити підтоплення.

Нагадаємо, після трагедії в Одесі, де внаслідок негоди загинули щонайменше дев'ять людей, серед яких дитина, Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події.

30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Через негоду загинула сімʼя з 5 людей, їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.

Раніше ми публікували відео наслідків негоди: транспорт під землею, повалені дерева, затоплений паркінг.