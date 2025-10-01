Фото: ДСНС

Другу добу Одещина потерпає від потужної зливи, яка призвела до масштабних наслідків та людських жертв

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Внаслідок стихії в Одесі загинули дев’ятеро людей, серед них – одна дитина. Зафіксовані випадки переохолодження у мешканців через тривале перебування у воді, постраждалі отримують необхідну меддопомогу.

Злива спричинила підтоплення доріг, перебої з електропостачанням, пошкодження майна та падіння дерев. До ліквідації наслідків залучені понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків і рятувальників, а також 85 одиниць техніки. Врятовані 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Енергетики за минулу добу відновили електропостачання для 112 тисяч родин у 188 населених пунктах. Станом на ранок без світла залишаються близько 42 тисяч споживачів у 32 населених пунктах. Найскладніша ситуація залишається в Одесі, проте ремонтні бригади працюють безперервно.

Системи водо- та газопостачання функціонують у штатному режимі.

Влада закликає мешканців уникати пересувань без нагальної потреби, оскільки погодні умови й надалі залишаються несприятливими.

Нагадаємо, в Одесі через негоду загинула сімʼя з 5 людей: їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.

Також повідомлялося, що усі пасажирські поїзди, попри складні погодні умови в Одесі, продовжують відправлятися та прибувати у місто.