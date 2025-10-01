Наслідки зливи: на Одещині понад 40 тисяч абонентів залишились без світла
Другу добу Одещина потерпає від потужної зливи, яка призвела до масштабних наслідків та людських жертв
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Внаслідок стихії в Одесі загинули дев’ятеро людей, серед них – одна дитина. Зафіксовані випадки переохолодження у мешканців через тривале перебування у воді, постраждалі отримують необхідну меддопомогу.
Злива спричинила підтоплення доріг, перебої з електропостачанням, пошкодження майна та падіння дерев. До ліквідації наслідків залучені понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків і рятувальників, а також 85 одиниць техніки. Врятовані 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Енергетики за минулу добу відновили електропостачання для 112 тисяч родин у 188 населених пунктах. Станом на ранок без світла залишаються близько 42 тисяч споживачів у 32 населених пунктах. Найскладніша ситуація залишається в Одесі, проте ремонтні бригади працюють безперервно.
Системи водо- та газопостачання функціонують у штатному режимі.
Влада закликає мешканців уникати пересувань без нагальної потреби, оскільки погодні умови й надалі залишаються несприятливими.
Нагадаємо, в Одесі через негоду загинула сімʼя з 5 людей: їх накрила хвиля. Родина проживала на цокольному поверсі будинку.
Також повідомлялося, що усі пасажирські поїзди, попри складні погодні умови в Одесі, продовжують відправлятися та прибувати у місто.