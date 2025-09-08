Фото: Нацполиция

В Одессе расследуют смерть ребенка. Оказалось, что причастная мать

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

8 сентября заведующая одним из общежитий в Одессе обнаружила тело младенца у здания. Как выяснили правоохранители, 39-летняя местная жительница выбросила из окна многоэтажки новорожденного ребенка. Сейчас с женщиной работают следователи.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства трагического события устанавливаются", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области утонул трехлетний мальчик во время отдыха. Правоохранители проводят расследование обстоятельств трагедии, произошедшей в селе Нетреба 27 августа.