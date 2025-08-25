Фото: ГСЧС

В субботу, 23 августа, в селе Волосов Бердичевского района загорелся частный дом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Огонь начался на чердаке и быстро охватил кровлю, была угроза распространения на хозяйственные постройки.

Сосед, заметивший дым, вынес с чердака семилетнего мальчика с ожогами. Родители срочно увезли ребенка в больницу собственным транспортом, но спасти жизнь мальчику не удалось.

Пожар спасатели ликвидировали менее чем через час. Огонь уничтожил крышу дома.

Причины трагедии устанавливают специалисты.

