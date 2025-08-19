На Волыни ребенок застрял в лифте
В Луцке произошел инцидент с лифтом. Там застрял 11-летний мальчик
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Луцке 11-летний мальчик застрял в лифте. Это произошло, когда кабина была между этажами девятиэтажного дома. Соседи сообщили спасателям, что лифт остановился. Кроме ГСЧС, на место инцидента прибыли правоохранители и медики.
"С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС разблокировали дверь лифта, надежно зафиксировали его и освободили испуганного мальчика. К счастью, ребенок не пострадал", - сообщили спасатели.
Напомним, ранее в Киеве в многоэтажке упал лифт, в котором ехала пенсионерка. Спасатели деблокировали дверь кабины. Женщина получила острую реакцию на стресс.
19 августа 2025
