В Луцке произошел инцидент с лифтом. Там застрял 11-летний мальчик

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Луцке 11-летний мальчик застрял в лифте. Это произошло, когда кабина была между этажами девятиэтажного дома. Соседи сообщили спасателям, что лифт остановился. Кроме ГСЧС, на место инцидента прибыли правоохранители и медики.

"С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС разблокировали дверь лифта, надежно зафиксировали его и освободили испуганного мальчика. К счастью, ребенок не пострадал", - сообщили спасатели.

Напомним, ранее в Киеве в многоэтажке упал лифт, в котором ехала пенсионерка. Спасатели деблокировали дверь кабины. Женщина получила острую реакцию на стресс.