Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
В Одесі розслідують смерть маленької дитини. Виявилось, що причетна мати
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
8 вересня завідувачка одного з гуртожитків в Одесі знайшла тіло немовляти біля будівлі. Як з'ясували правоохоронці, 39-річна місцева жителька викинула з вікна багатоповерхівки новороджену дитину. Зараз з жінкою працюють слідчі.
"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються", - повідомили в поліції.
Раніше повідомлялося, на Рівненщині втопився трирічний хлопчик під час відпочинку. Правоохоронці проводять розслідування обставин трагедії, яка сталася у селі Нетреба 27 серпня.
