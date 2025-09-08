Фото: Нацполіція

В Одесі розслідують смерть маленької дитини. Виявилось, що причетна мати

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

8 вересня завідувачка одного з гуртожитків в Одесі знайшла тіло немовляти біля будівлі. Як з'ясували правоохоронці, 39-річна місцева жителька викинула з вікна багатоповерхівки новороджену дитину. Зараз з жінкою працюють слідчі.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі обставини трагічної події встановлюються", - повідомили в поліції.

