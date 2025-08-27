10:23  27 августа
27 августа 2025, 21:25

Трагедия в Ровенской области: утонул 3-летний мальчик

27 августа 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области проводятся расследования по факту гибели ребенка. Трехлетний мальчик утонул во время отдыха

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 27 августа около 15 часов в селе Нетреба. Бабушка вывела мальчика из двора, чтобы вывести корову. Однако мальчик вернулся ко двору, а бабушка отметила, чтобы он пошел к дедушке.

Когда женщина вернулась домой, трехлетнего внука там не было. Все взрослые пошли к пруду, который находится на расстоянии примерно 50 метров. Там они нашли обувь и одежду ребенка. Местный житель вытащил мальчика на берег.

"Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть малолетнего", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве 14-летняя девочка упала в водяной колодец глубиной около 10 метров. Спасатели получили ребенка и передали медикам.

