Фото: Нацполиция

В Ровенской области проводятся расследования по факту гибели ребенка. Трехлетний мальчик утонул во время отдыха

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 27 августа около 15 часов в селе Нетреба. Бабушка вывела мальчика из двора, чтобы вывести корову. Однако мальчик вернулся ко двору, а бабушка отметила, чтобы он пошел к дедушке.

Когда женщина вернулась домой, трехлетнего внука там не было. Все взрослые пошли к пруду, который находится на расстоянии примерно 50 метров. Там они нашли обувь и одежду ребенка. Местный житель вытащил мальчика на берег.

"Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть малолетнего", - сообщили в полиции.

