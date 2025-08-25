Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
Трагедия произошла 23 августа в Бориспольском районе. Около 16:00 полиции сообщили, что в одном из домов нашли 6-летнюю девочку без сознания и с ранением руки
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик играл в доме с девочкой-соседкой. Он взял в руки охотничье ружье своего отца и произвел выстрел в сторону девочки. От полученного ранения ребенок скончался.
Правоохранители задержали отца мальчика. Ему инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение оружия.
Также начато производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).
Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
