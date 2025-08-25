13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
25 августа 2025, 04:51

Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры

Фото: полиция
Читайте також
Трагедия произошла 23 августа в Бориспольском районе. Около 16:00 полиции сообщили, что в одном из домов нашли 6-летнюю девочку без сознания и с ранением руки

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик играл в доме с девочкой-соседкой. Он взял в руки охотничье ружье своего отца и произвел выстрел в сторону девочки. От полученного ранения ребенок скончался.

Правоохранители задержали отца мальчика. Ему инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение оружия.

Также начато производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в начале августа в Житомире 17-летняя девушка убила парня из-за ревности. Предварительно установлено, что при употреблении алкоголя между парой возник конфликт. Девушка нанесла парню ранения ножом. От полученных ран он умер на месте.

