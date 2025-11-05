Фото: Национальная полиция

Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОВА и полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла 4 ноября около 05:11.

42-летний водитель Opel Zafira сбил пженщину на пешеходном переходе. После удара ее отбросило на встречную полосу, где женщину переехали еще два автомобиля и грузовик под управлением 69-летнего водителя.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Личность погибшей еще не установлена: женщине около 30 лет, среднего роста, темных волос, были одеты в синие джинсы и зеленую куртку.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о ДТП или погибшей, сообщить на оперативную линию 102 или в ближайшее подразделение.

Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств аварии.

Напомним, в Одесской области иномарка столкнулась с грузовиком. Предварительно женщина за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Renault. В результате аварии женщина погибла на месте. Кроме нее в салоне авто было двое мальчиков в возрасте 11 и 14 детей. Медики госпитализировали их.