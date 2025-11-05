13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
12:47  05 листопада
На Вінниччині мікроавтобус зіткнувся із легковиком: загинула жінка
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 11:40

На об'їзній Львова жінка загинула після наїзду кількох авто

05 листопада 2025, 11:40
Фото: Національна поліція
Поліцейські встановлюють особу жінки, яка загинула внаслідок наїздів автомобілів у Львівському районі

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА та поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія трапилася 4 листопада близько 5:11 ранку.

42-річний водій Opel Zafira збив жінку на пішохідному переході. Після удару її відкинуло на зустрічну смугу, де жінку переїхали ще два автомобілі та вантажівка під керуванням 69-річного водія.

Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Особу загиблої ще не встановлено: жінці близько 30 років, середнього зросту, темне волосся, була одягнена в сині джинси та зелену куртку.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про ДТП чи загиблу, повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ.

Триває слідство для встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, на Одещині іномарка зіткнулась із вантажівкою. Попередньо, жінка за кермом Mitsubishi Lancer не впоралась з керуванням. Вона виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась з Renault. Внаслідок аварії жінка загинула на місці. Крім неї в салоні авто були двоє хлопчиків віком 11 та 14 дітей. Медики госпіталізували їх.

поліція авто наїзд Львівська область смертельна ДТП жінка
