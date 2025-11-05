Фото: Національна поліція

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА та поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія трапилася 4 листопада близько 5:11 ранку.

42-річний водій Opel Zafira збив жінку на пішохідному переході. Після удару її відкинуло на зустрічну смугу, де жінку переїхали ще два автомобілі та вантажівка під керуванням 69-річного водія.

Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Особу загиблої ще не встановлено: жінці близько 30 років, середнього зросту, темне волосся, була одягнена в сині джинси та зелену куртку.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про ДТП чи загиблу, повідомити на оперативну лінію 102 або у найближчий підрозділ.

Триває слідство для встановлення всіх обставин аварії.

