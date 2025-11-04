12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 12:35

В Тернопольской области нетрезвый водитель BMW совершил жуткое ДТП

04 ноября 2025, 12:35
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
В результате ДТП пострадал 35-летний житель Борщева, находившийся за рулем автомобиля марки Skoda

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 3 ноября около 17:00 на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец. По данным полиции, водитель автомобиля BMW допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda. В результате удара в больницу попал водитель Skoda.

При проверке стало известно, что водитель BMW на момент аварии был нетрезв. Его задержали.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель Skoda взлетел с дороги. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка 2000 года рождения.

Тернопольская область нетрезвый водитель ДТП полиция авто
