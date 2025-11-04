В Тернопольской области нетрезвый водитель BMW совершил жуткое ДТП

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 3 ноября около 17:00 на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец. По данным полиции, водитель автомобиля BMW допустил лобовое столкновение с автомобилем Skoda. В результате удара в больницу попал водитель Skoda.



При проверке стало известно, что водитель BMW на момент аварии был нетрезв. Его задержали.

