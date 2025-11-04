Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр

Трагическое ДТП в центре областного центра унесло жизнь активной волонтерки и талантливой певицы, которая готовилась к участию в национальном вокальном конкурсе

передает RegioNews.

В центре Днепра погибла женщина, которую сбило авто вне пешеходного перехода.

29 октября на площади Героев Майдана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее наехала водитель автомобиля. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти жизнь женщины медикам не удалось.

Выяснилось, что погибшая – Людмила Горбачева – была известна в Днепре волонтер и певица. Она активно участвовала в благотворительных концертах, поддерживала ВСУ и готовилась к участию в певческом конкурсе "Голос страны", для которого записала собственную песню и сняла клип.

Очевидцы происшествия сообщали, что в момент аварии женщина лежала без сознания на проезжей части дороги. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Местные жители и близкие выражают соболезнования семье погибшей и вспоминают ее как активную участницу общественной жизни и культурных мероприятий города.

