04 ноября 2025, 13:56

В Днепре погибла волонтер и певица после ДТП в центре города 29 октября

04 ноября 2025, 13:56
Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр
Трагическое ДТП в центре областного центра унесло жизнь активной волонтерки и талантливой певицы, которая готовилась к участию в национальном вокальном конкурсе

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В центре Днепра погибла женщина, которую сбило авто вне пешеходного перехода.

29 октября на площади Героев Майдана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда на нее наехала водитель автомобиля. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти жизнь женщины медикам не удалось.

Трагедия произошла 29 октября на площади Героев Майдана в центре Днепра

Выяснилось, что погибшая – Людмила Горбачева – была известна в Днепре волонтер и певица. Она активно участвовала в благотворительных концертах, поддерживала ВСУ и готовилась к участию в певческом конкурсе "Голос страны", для которого записала собственную песню и сняла клип.

Людмила Горбачева была известным волонтером и певицей, активно поддерживавшей ВСУ

Очевидцы происшествия сообщали, что в момент аварии женщина лежала без сознания на проезжей части дороги. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Местные жители и близкие выражают соболезнования семье погибшей и вспоминают ее как активную участницу общественной жизни и культурных мероприятий города.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель BMW стал виновником жуткого лобового ДТП на трассе Тернополь-Скалат-Борщев-Жванец, в результате которого пострадал 35-летний водитель Skoda.

