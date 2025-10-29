16:15  29 октября
29 октября 2025, 15:19

Во Львове стартует отопительный сезон: названа точная дата

29 октября 2025, 15:19
Во Львове с понедельника, 3 ноября, официально начнется подача тепла в жилые дома

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает RegioNews.

По словам мэра, отопительный сезон начнут поэтапно — сначала тепло будут подавать в социальные объекты, а уже после этого будут постепенно подключать жилые дома.

"С понедельника, 3 ноября, запускаем тепло в жилые дома. В течение следующих 2–5 дней тепло появится во всех квартирах в зависимости от того, какая у вас система отопления", — отметил Андрей Садовый.

Мэр подчеркнул, что городские службы уже завершили основные подготовительные работы: проверили теплосети, котельные и индивидуальные тепловые пункты. Коммунальные предприятия готовы оперативно реагировать на обращения жителей.

В случае непредвиденных сбоев, отсутствия тепла или утечек львовян просят обращаться на горячую линию города по номеру 15-80 или через приложение "Горячая линия Львова".

"Если у кого есть проблемы — звоните по телефону. Мы будем реагировать оперативно, чтобы в каждом доме было тепло", — добавил Садовый.

Напомним, в учебных заведениях и медицине Львова отопление подали еще на прошлой неделе, поскольку температура в помещениях снизилась ниже нормы.

Таким образом все жители города получат тепло уже к концу первой недели ноября, если не возникнет технических проблем.

Также мы писали, что на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

