В Украине официально стартовал отопительный сезон: более половины соцобъектов уже с теплом

В Украине официально начался отопительный сезон, несмотря на продолжающиеся российские атаки на энергетическую и тепловую инфраструктуру.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, RegioNews.

По ее словам, более 55% объектов социальной сферы — детские сады, школы и больницы уже подключены к теплу. В 13 регионах тепло частично подают и в жилые дома. Остальные области будут постепенно начинать подключение с учетом температурных условий. Решение о старте отопления принимается органами местного самоуправления, ориентируясь на среднесуточную температуру.

К отопительному сезону подготовлено более 17,5 тысячи котельных и 17 тысяч километров теплосетей. Проведены масштабные ремонтные работы: заменены более 340 км трубопроводов и сформированы запасы топлива - уголь, пеллет, жидкого топлива и дров.

Свириденко подчеркнула, что главным приоритетом правительства является обеспечение украинцев теплом и светом:

"Делаем все, чтобы в домах граждан было тепло и комфортно даже в сложных условиях военного времени".

Напомним, на прошлой неделе министерша энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. Она заметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.