Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы
Завершается работа по обустройству новой 3D-школы, открытие которой запланировано еще в этом году
Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает RegioNews.
"Есть уже традиционный рабочий выезд со всеми причастными и привлеченными к строительству этого объекта. Дотягиваем важные мелочи, которые, как известно, вылезают в конце. Внутри все готово - только активно монтируют мебель",– рассказал Любомир Зубач.
По словам чиновника, на завершающем этапе остались только работы по благоустройству территории: обустройство террасы, пандуса и монтаж игровых площадок и батутов. Все роботы финансируются за счет благотворительных взносов.
Внутри помещения школа полностью готова к учебному процессу: классы оборудованы современными партами, шкафами и освещением, а панорамные окна открывают просторный вид. Отдельно отмечены удобства для учителей в новой учительской.
Зубач отметил, что школа отвечает современным стандартам комфорта и стиля, и выразил уверенность, что будущим первоклассникам она понравится.
