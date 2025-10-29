Фото: Facebook / Любомир Зубач

Завершается работа по обустройству новой 3D-школы, открытие которой запланировано еще в этом году

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает RegioNews.

"Есть уже традиционный рабочий выезд со всеми причастными и привлеченными к строительству этого объекта. Дотягиваем важные мелочи, которые, как известно, вылезают в конце. Внутри все готово - только активно монтируют мебель",– рассказал Любомир Зубач.

В школе завершают внутреннее обустройство

Монтируют мебель и освещение в классах

По словам чиновника, на завершающем этапе остались только работы по благоустройству территории: обустройство террасы, пандуса и монтаж игровых площадок и батутов. Все роботы финансируются за счет благотворительных взносов.

Внутри помещения школа полностью готова к учебному процессу: классы оборудованы современными партами, шкафами и освещением, а панорамные окна открывают просторный вид. Отдельно отмечены удобства для учителей в новой учительской.

Школа отвечает современным стандартам комфорта

На территории устанавливают площадки и батут

Зубач отметил, что школа отвечает современным стандартам комфорта и стиля, и выразил уверенность, что будущим первоклассникам она понравится.

