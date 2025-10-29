11:33  29 октября
На Замковой горе в Киеве конфликт между двумя прохожими завершился убийством
09:22  29 октября
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 13:28

Во Львове готовят к открытию уникальную 3D-школу: завершаются последние работы

29 октября 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook / Любомир Зубач
Читайте також
українською мовою

Завершается работа по обустройству новой 3D-школы, открытие которой запланировано еще в этом году

Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач, передает RegioNews.

"Есть уже традиционный рабочий выезд со всеми причастными и привлеченными к строительству этого объекта. Дотягиваем важные мелочи, которые, как известно, вылезают в конце. Внутри все готово - только активно монтируют мебель",– рассказал Любомир Зубач.

В школе завершают внутреннее обустройство
Монтируют мебель и освещение в классах

По словам чиновника, на завершающем этапе остались только работы по благоустройству территории: обустройство террасы, пандуса и монтаж игровых площадок и батутов. Все роботы финансируются за счет благотворительных взносов.

Внутри помещения школа полностью готова к учебному процессу: классы оборудованы современными партами, шкафами и освещением, а панорамные окна открывают просторный вид. Отдельно отмечены удобства для учителей в новой учительской.

Школа отвечает современным стандартам комфорта
На территории устанавливают площадки и батут

Зубач отметил, что школа отвечает современным стандартам комфорта и стиля, и выразил уверенность, что будущим первоклассникам она понравится.

Напомним, в Харькове завершили восстановление школы, поврежденной при обстреле. Новое укрытие позволит безопасно учиться более 250 ученикам в две смены, а школа готовит несколько сюрпризов для учащихся и педагогов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов школа строительство благоустройство образование технологии
ГБР задержало экс-руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого – СМИ
28 октября 2025, 10:58
Львов продолжит реализовывать культурную стратегию даже без официального статуса: детали
27 октября 2025, 20:47
Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода
26 октября 2025, 11:53
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Более 50% украинских беженцев в Германии недовольны жизнью – исследование
29 октября 2025, 13:44
Инсульт в Украине: с начала года – более 96 тысяч случаев
29 октября 2025, 13:41
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
В Киеве разоблачили британского инструктора, который передавал данные об украинских войсках за $6000
29 октября 2025, 13:13
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
Стало известно, сколько войск РФ задействовала для окружения Покровской агломерации в Донецкой области
29 октября 2025, 12:49
В Киеве 39-летний гражданин Турции подозревается в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 12:46
После Львова – Ивано-Франковск просит присвоить Фарион звание Героя Украины
29 октября 2025, 12:46
В Черкасской области приговорен военнослужащий к 10 годам за покушение на убийство двух несовершеннолетних
29 октября 2025, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »