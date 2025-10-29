У Львові стартує опалювальний сезон: названо точну дату

У Львові з понеділка, 3 листопада, офіційно розпочнеться подача тепла в житлові будинки

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

За словами мера, опалювальний сезон розпочнуть поетапно — спершу тепло подаватимуть у соціальні об’єкти, а вже після цього поступово підключатимуть житлові будинки.

"З понеділка, 3 листопада, запускаємо тепло в житлові будинки. Протягом наступних 2–5 днів тепло з’явиться у всіх квартирах, залежно від того, яка у вас система опалення", — зазначив Андрій Садовий.

Мер наголосив, що міські служби вже завершили основні підготовчі роботи: перевірили тепломережі, котельні та індивідуальні теплові пункти. Комунальні підприємства готові оперативно реагувати на звернення мешканців.

У разі непередбачуваних збоїв, відсутності тепла або витоків львів’ян просять звертатися на гарячу лінію міста за номером 15-80 або через додаток "Гаряча лінія міста Львова".

"Якщо у когось є проблеми — телефонуйте. Ми будемо реагувати оперативно, щоб у кожній оселі було тепло", — додав Садовий.

Нагадаємо, у закладах освіти та медицини Львова опалення подали ще минулого тижня, оскільки температура в приміщеннях знизилася нижче норми.

Таким чином, усі мешканці міста отримають тепло вже до кінця першого тижня листопада, якщо не виникне технічних проблем.

Також ми писали, що минулого тижня міністерка енергетики України Світлана Гринчук, заявила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. Вона заувжила, що в багатьох регіонах опалення вже подали до соціальних закладів і об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України готується до найважчого опалювального сезону за час війни. Він наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує енерго- та теплогенеруючі об’єкти, використовуючи дрони та ракети, що ускладнює стабільну роботу систем опалення.