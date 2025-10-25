Стало известно, когда начнется отопительный сезон

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом заявила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, это произойдет в ближайшие дни. Снова ожидаем понижения температуры. Затягивание со стороны правительства точно не будет в этом вопросе", – сказала она на пресс-конференции.

Гринчук отметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры. В дальнейшем каждый регион будет самостоятельно принимать решение о запуске отопления для всех потребителей, ориентируясь на среднесуточную температуру.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.