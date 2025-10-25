16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
UA | RU
UA | RU
25 октября 2025, 17:16

Стало известно, когда начнется отопительный сезон

25 октября 2025, 17:16
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отопительный сезон начнется в ближайшие дни

Об этом заявила министерша энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Думаю, это произойдет в ближайшие дни. Снова ожидаем понижения температуры. Затягивание со стороны правительства точно не будет в этом вопросе", – сказала она на пресс-конференции.

Гринчук отметила, что во многих регионах отопление уже подали в социальные учреждения и объекты критической инфраструктуры. В дальнейшем каждый регион будет самостоятельно принимать решение о запуске отопления для всех потребителей, ориентируясь на среднесуточную температуру.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны. Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует энерго- и теплогенерирующие объекты, используя дроны и ракеты, что затрудняет стабильную работу систем отопления.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минэнерго Гринчук Светлана Васильевна отопительный сезон экономика Украина
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
Из-за ударов РФ в Украине отключения света действуют в 12 областях
23 октября 2025, 11:15
Эксруководитель "Укрэнерго" сходил на первый допрос: что известно
22 октября 2025, 22:45
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
РФ атаковала Харьков дронами, есть пострадавшие
25 октября 2025, 18:40
В Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации
25 октября 2025, 17:33
На Полтавщине во дворе дома обнаружили закопанный плод ребенка
25 октября 2025, 16:44
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
25 октября 2025, 16:33
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
25 октября 2025, 16:19
Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину
25 октября 2025, 16:11
Запорожский "гауляйтер" Балицкий разозлил российский центризбирком
25 октября 2025, 15:28
Зеленский представил украино-британский дрон "Осьминог"
25 октября 2025, 15:03
В Киеве пассажир упал на пути метро
25 октября 2025, 14:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »