Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили масштабный наркобизнес во Львове. Злоумышленники обустроили "теплицу" прямо в подвале

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили во Львове злоумышленников, организовавших производство и продажу наркотиков в нескольких регионах Украины. В подвале жилого дома они устроили "теплицу".

Во время обысков нашли 1 700 кустов конопли, более 15 килограммов каннабиса, деньги и оборудование. Примерная стоимость свыше 3 миллионов гривен.

"Всем пяти сообщено о подозрении. По ходатайству прокуроров суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили в прокуратуре.

