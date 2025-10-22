13:40  22 октября
22 октября 2025, 19:46

Во Львове "нарко-бизнесмены" вырастили каннабису более чем на 3 миллиона

22 октября 2025, 19:46
Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили масштабный наркобизнес во Львове. Злоумышленники обустроили "теплицу" прямо в подвале

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили во Львове злоумышленников, организовавших производство и продажу наркотиков в нескольких регионах Украины. В подвале жилого дома они устроили "теплицу".

Во время обысков нашли 1 700 кустов конопли, более 15 килограммов каннабиса, деньги и оборудование. Примерная стоимость свыше 3 миллионов гривен.

"Всем пяти сообщено о подозрении. По ходатайству прокуроров суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

