Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили масштабний наркобізнес у Львові. Зловмисники облаштували "теплицю" прямо в підвалі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили у Львові зловмисників, які організували виробництво та продаж наркотиків у кількох регіонах України. У підвалі житлового будинку вони зробили "теплицю".

Під час обшуків знайшли 1 700 кущів коноплі, понад 15 кілограмів канабісу, гроші та обладнання. Орієнтовна вартість понад 3 мільйони гривень.

"Усім п’ятьом повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.