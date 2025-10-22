07:28  22 октября
22 октября 2025, 08:23

Торговля психотропами: во Львове будут судить 30-летнюю женщину за "закладки"

22 октября 2025, 08:23
Фото: Национальная полиция
Во Львове будут судить женщину, обвиняемую в распространении психотропных веществ

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина закупала крупные партии наркотиков с целью дальнейшего сбыта через "закладки" на территории города.

Правоохранители задержали ее 4 августа на улице Сахарова после получения свертка с 250 таблетками MDMA.

В ходе обыска по месту жительства обнаружили еще несколько вещественных доказательств и семь ранее сделанных "закладок".

Общая стоимость изъятых психотропов по ценам "черного" рынка составляет около 250 тысяч гривен.

Досудебное расследование завершено. Женщине инкриминируют преступление по ч.3 ст.307 УК Украины – незаконное изготовление и сбыт психотропных веществ.

Максимальное наказание, угрожающее обвиняемым, – лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего закладчика и изъяли партию наркотиков. 17-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

