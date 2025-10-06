Массированная атака РФ на Львовщину: врачи проповедовали о состоянии пострадавших

Фото: "Эспрессо"/Эмма Стадник

5 октября во время комбинированного обстрела БПЛА и крылатыми ракетами по Львовской области в больницы Львова доставили четырех пострадавших из села Лапаевка

Об этом сообщило "Эспрессо" со ссылкой на Первое медобъединение Львова, передает RegioNews.

Отмечается, что 46-летний мужчина и 41-летняя женщина госпитализированы в Больницу Святого Пантелеймона. После осмотра им предоставили амбулаторное лечение.

Еще двоих пациентов доставили в Больницу Святого Луки: 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с ушибом лечат амбулаторно, а 46-летнего мужчину с тяжелыми сочетанными травмами срочно прооперировали и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, в ночь на 5 октября Российская Федерация совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей.

На Львовщине вражеские ракеты разрушили дом. Погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девочка. Еще 10 домов вокруг непригодны для жизни из-за повреждений.