07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 09:16

Массированная атака РФ на Львовщину: врачи проповедовали о состоянии пострадавших

06 октября 2025, 09:16
Читайте також українською мовою
Фото: "Эспрессо"/Эмма Стадник
Читайте також
українською мовою

5 октября во время комбинированного обстрела БПЛА и крылатыми ракетами по Львовской области в больницы Львова доставили четырех пострадавших из села Лапаевка

Об этом сообщило "Эспрессо" со ссылкой на Первое медобъединение Львова, передает RegioNews.

Отмечается, что 46-летний мужчина и 41-летняя женщина госпитализированы в Больницу Святого Пантелеймона. После осмотра им предоставили амбулаторное лечение.

Еще двоих пациентов доставили в Больницу Святого Луки: 60-летнюю женщину в состоянии средней тяжести с ушибом лечат амбулаторно, а 46-летнего мужчину с тяжелыми сочетанными травмами срочно прооперировали и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Напомним, в ночь на 5 октября Российская Федерация совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей.

На Львовщине вражеские ракеты разрушили дом. Погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девочка. Еще 10 домов вокруг непригодны для жизни из-за повреждений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская ОВА медики война атака пострадавшие больница
В Киевской области из-за атаки дронов произошел пожар на предприятии: уничтожены и повреждены грузовики
06 октября 2025, 09:13
Россияне атаковали Одесщину "Шахедами": возник пожар на промышленном объекте
06 октября 2025, 08:41
Один человек погиб, 11 ранены: россияне нанесли 762 удара по Запорожской области
06 октября 2025, 08:31
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн
06 октября 2025, 12:11
Конфликт между водителями маршруток на стоянке в Киеве закончился взрывом гранаты
06 октября 2025, 12:07
Торговал наркотиками в киевском парке: в столице осудили продавца наркотиков
06 октября 2025, 11:55
На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части
06 октября 2025, 11:46
ВСУ ударили по аэродромам и нефтебазе в Крыму – "Крымский ветер"
06 октября 2025, 11:39
Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего
06 октября 2025, 11:24
На Полтавщине в водоеме нашли тела пропавших женщины и ребенка: поиски мужчины продолжаются
06 октября 2025, 11:14
Дорогие унитазы и мизерные зарплаты: что скрывает реконструкция Шалимова
06 октября 2025, 10:59
Искал "работу" – нашел россиян: в Харькове осудили предателя
06 октября 2025, 10:55
Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
06 октября 2025, 10:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »