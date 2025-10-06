07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 09:16

Масована атака РФ на Львівщину: лікарі розповіли про стан потерпілих

06 жовтня 2025, 09:16
Фото: "Еспресо"/Емма Стадник
5 жовтня під час комбінованого обстрілу БПЛА та крилатими ракетами по Львівській області до лікарень Львова доставили чотирьох постраждалих із села Лапаївка

Про це повідомило "Еспресо" із посиланням на Перше медоб'єднання Львова, передає RegioNews.

Зазначається, що 46-річного чоловіка та 41-річну жінку госпіталізували до Лікарні Святого Пантелеймона. Після огляду їм надали амбулаторне лікування.

Ще двох пацієнтів доправили до Лікарні Святого Луки: 60-річну жінку у стані середньої важкості з забійною раною голови лікують амбулаторно, а 46-річного чоловіка з важкими поєднаними травмами терміново прооперували і зараз він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей.

Так, на Львіщині ворожі ракети зруйнували будинок. Загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка. Ще 10 будинків навколо непридатні для життя через ушкодження.

На Київщині через атаку дронів сталася пожежа на підприємстві: знищені та пошкоджені вантажівки
06 жовтня 2025, 09:13
Росіяни атакували Одещину "Шахедами": виникла пожежа на промисловому об’єкті
06 жовтня 2025, 08:41
Одна людина загинула, 11 поранено: росіяни завдали 762 удари по Запорізькій області
06 жовтня 2025, 08:31
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
