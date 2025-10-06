Масована атака РФ на Львівщину: лікарі розповіли про стан потерпілих

Фото: "Еспресо"/Емма Стадник

5 жовтня під час комбінованого обстрілу БПЛА та крилатими ракетами по Львівській області до лікарень Львова доставили чотирьох постраждалих із села Лапаївка

Про це повідомило "Еспресо" із посиланням на Перше медоб'єднання Львова, передає RegioNews.

Зазначається, що 46-річного чоловіка та 41-річну жінку госпіталізували до Лікарні Святого Пантелеймона. Після огляду їм надали амбулаторне лікування.

Ще двох пацієнтів доправили до Лікарні Святого Луки: 60-річну жінку у стані середньої важкості з забійною раною голови лікують амбулаторно, а 46-річного чоловіка з важкими поєднаними травмами терміново прооперували і зараз він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку по території України, застосувавши одночасно дрони-камікадзе та крилаті ракети. Основною ціллю противника знову стала енергетична інфраструктура країни. Під удар потрапили одразу кілька областей.

Так, на Львіщині ворожі ракети зруйнували будинок. Загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка. Ще 10 будинків навколо непридатні для життя через ушкодження.