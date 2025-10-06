Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте возник пожар, его ликвидировали спасатели.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотниками. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.