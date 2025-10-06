Один человек погиб, 11 ранены: россияне нанесли 762 удара по Запорожской области
В течение суток 5 октября российские войска атаковали 17 населенных пунктов Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 11 получили ранения
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, враг нанес:
- 4 ракетных удара по Запорожью;
- 6 авиационных обстрелов по Умовке, Орехову, Железнодорожному, Сладкому, Успеновке и Полтавке;
- 517 атак БпЛА различных модификаций (преимущественно FPV) по Запорожью, Малокатериновке, Краснодневскому, Терноватому, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному;
- 2 обстрела из РСЗО по Малиновке и Полтавке;
- 233 артиллерийских удара по Червоноднепровцу, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривному.
Поступило 240 сообщений о разрушении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
