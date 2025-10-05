18:32  04 октября
05 октября 2025, 11:46

Вражеские ракеты разрушили дом на Львовщине: погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девочка

05 октября 2025, 11:46
Читайте також
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

После ночных обстрелов Львовщины спасатели ликвидируют последствия ударов и продолжают работать на местах попаданий

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября Львовская область подверглась интенсивному комбинированному обстрелу с начала полномасштабной войны. Российские ракеты попали по жилым, промышленным и энергетическим объектам региона.

Правоохранители документируют последствия ударов

Одно из попаданий пришлось на жилой дом в селе Лапаевка Львовского района. В результате удара погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Еще один член этой семьи был госпитализирован с ранениями, а также двух жительниц соседних домов. Другим пострадавшим была оказана помощь на месте.

На территории Львова и области зафиксированы также удары по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены производственные помещения, склады, гаражи, станция технического обслуживания и объекты энергетической инфраструктуры. Отдельно произошло возгорание на газовом хранилище.

На месте попадания работают чрезвычайники

На местах происшествия работают правоохранители и прокуроры. Они документируют последствия ударов и военные преступления. К следственным действиям привлечены криминалисты, взрывотехники и судебные эксперты. Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения законов и обычаев войны с гибелью людей.

Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны накануне зимы. На этот раз атака охватила семь областей, что повлекло новые разрушения и жертвы среди гражданских.

В ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеских обстрелов.

Ночью в Запорожье в результате атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Пожар вспыхнул в частном секторе и многоэтажках.

