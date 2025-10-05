18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
14:55  04 октября
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
17:53  04 октября
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
UA | RU
UA | RU
05 октября 2025, 08:57

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября: под обстрелом 7 областей Украины, есть погибшие

05 октября 2025, 08:57
Читайте також українською мовою
Фото: Monitorwar
Читайте також
українською мовою

Украинские города снова претерпели массированный удар, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксированы жертвы среди гражданского населения

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября рф совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей – Львовская, Запорожская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Ивано-Франковская.

Самый мощный обстрел зафиксирован во Львове. В течение четырех часов город находился под комбинированными атаками беспилотников и ракет, среди которых, по предварительным данным, были и "Кинжалы". Из-за повреждений объектов энергетики часть города осталась без электроснабжения. Утром во Львове временно не работает общественный транспорт, продолжаются восстановительные работы.

Львов и Запорожье получили значительные разрушения

Серьезные разрушения зафиксированы и в Запорожье. Частично обесточено более 73 тысяч потребителей, есть подтвержденная информация о гибели одного человека. Также фиксируются попадания в Ивано-Франковской области – под обстрел попали районы Коломыи и Янтаря. В ряде других регионов также зафиксированы удары, детали уточняются.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

По данным военных, враг нацелился преимущественно на объекты критической инфраструктуры, чтобы усложнить энергоснабжение в осенне-зимний период. Воздушные Силы ВСУ сообщат подробную статистику сбитых целей впоследствии. Энергетики и спасательные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось об атаке российского дрона-камикадзе на железнодорожный вокзал в Шостке, во время которой пострадали мирные жители, в том числе дети. В одном из вагонов поврежденного поезда спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего пассажира.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина война обстрел Львов погибшие Запорожье Массированный удар энергетический объект
В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека
04 октября 2025, 19:08
Удар РФ по вокзалу в Шостке на Сумщине: в поезде нашли тело погибшего мужчины
04 октября 2025, 16:55
Вражеский удар по вокзалу на Сумщине: 8 пострадавших госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии
04 октября 2025, 15:56
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
05 октября 2025, 10:38
Харьковская область под обстрелом: погибла женщина, повреждены дома и хозяйственные постройки
05 октября 2025, 10:30
Комбинированный удар по Львовской области забрал жизни двух человек, двое пострадали
05 октября 2025, 10:14
Попадание в частный сектор и многоэтажный дом: последствия ночной атаки в Запорожье
05 октября 2025, 09:50
Во Львове из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow
05 октября 2025, 09:15
В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека
04 октября 2025, 19:08
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
04 октября 2025, 18:32
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
04 октября 2025, 17:53
На Полтавщине разыскивают пропавшую семью с ребенком
04 октября 2025, 17:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »