Фото: Monitorwar

Украинские города снова претерпели массированный удар, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксированы жертвы среди гражданского населения

Об этом пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября рф совершила очередную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Основной целью противника снова стала энергетическая инфраструктура страны. Под удар попали сразу несколько областей – Львовская, Запорожская, Одесская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Ивано-Франковская.

Самый мощный обстрел зафиксирован во Львове. В течение четырех часов город находился под комбинированными атаками беспилотников и ракет, среди которых, по предварительным данным, были и "Кинжалы". Из-за повреждений объектов энергетики часть города осталась без электроснабжения. Утром во Львове временно не работает общественный транспорт, продолжаются восстановительные работы.

Львов и Запорожье получили значительные разрушения

Серьезные разрушения зафиксированы и в Запорожье. Частично обесточено более 73 тысяч потребителей, есть подтвержденная информация о гибели одного человека. Также фиксируются попадания в Ивано-Франковской области – под обстрел попали районы Коломыи и Янтаря. В ряде других регионов также зафиксированы удары, детали уточняются.

Россия атаковала Украину дронами и ракетами

По данным военных, враг нацелился преимущественно на объекты критической инфраструктуры, чтобы усложнить энергоснабжение в осенне-зимний период. Воздушные Силы ВСУ сообщат подробную статистику сбитых целей впоследствии. Энергетики и спасательные службы продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось об атаке российского дрона-камикадзе на железнодорожный вокзал в Шостке, во время которой пострадали мирные жители, в том числе дети. В одном из вагонов поврежденного поезда спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего пассажира.