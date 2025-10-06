Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 6 октября российские войска снова атаковали Киевщину ударными дронами, целясь в мирные населенные пункты области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Силы ПВО отработали по целям – несколько беспилотников были сбиты. Попаданий в жилые объекты не зафиксировано, пострадавших среди населения нет.

В Фастовском районе обломки вражеского дрона вызвали пожар на территории недействующего предприятия. Сгорел автомобиль с цистерной, еще четыре грузовика повреждены. Пожар ликвидировали спасатели.

Оперативные службы продолжают фиксировать и устранять последствия ночной атаки.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотниками. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.