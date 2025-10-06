В Киевской области из-за атаки дронов произошел пожар на предприятии: уничтожены и повреждены грузовики
Ночью 6 октября российские войска снова атаковали Киевщину ударными дронами, целясь в мирные населенные пункты области
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
Силы ПВО отработали по целям – несколько беспилотников были сбиты. Попаданий в жилые объекты не зафиксировано, пострадавших среди населения нет.
В Фастовском районе обломки вражеского дрона вызвали пожар на территории недействующего предприятия. Сгорел автомобиль с цистерной, еще четыре грузовика повреждены. Пожар ликвидировали спасатели.
Оперативные службы продолжают фиксировать и устранять последствия ночной атаки.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотниками. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.