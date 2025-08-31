Фото: ілюстративне

У місті організовують низку заходів для вшанування пам'яті Андрія Парубія, які триватимуть два дні і включають парастас та похорон

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.

У Львові відбудеться прощання з Андрієм Парубієм, колишнім Головою Верховної Ради України, народним депутатом та громадським діячем, який загинув 30 серпня на одній із вулиць міста.

Завтра, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас за участю родини, колег та громадськості.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у тому ж соборі розпочнеться чин похорону. Після церемонії о 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання, після чого Андрія Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія. Спершу поліція не називала імені загиблого, та ЗМІ, але згодом президент Володимир Зеленський та голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердили, що загинув Парубій.

Пізніше з'явилося фото ймовірного підозрюваного, а також відео з моментом убивства Парубія. Камери відеонагляду на одній з будівель зафіксували момент злочину.

Як відомо, вбивство Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслили важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину.

Очільник ГУР Кирило Буданов також прокоментував вбивство колишнього голови ВР.