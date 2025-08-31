18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 13:36

Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке

31 августа 2025, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: Львов. Городостроительство
Читайте також
українською мовою

Обнаружили самовольную надстройку на многоэтажном жилом доме

Об этом сообщает "Львов. Городостроительство", передает RegioNews.

По информации Франковской районной администрации, владелица квартиры на шестом этаже расширила жилую площадь, достроив еще один этаж к дому по адресу улица Красная, 19. Дом по документам введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный.

Согласно действующему законодательству, любые надстройки требуют согласования градостроительных условий, разработки проектной документации и ее экспертизы. Также необходимо официальное разрешение на проведение строительных работ. Однако в Львовский городской совет никаких обращений по поводу этой надстройки не поступало.

На шестом этаже многоэтажки заметили надстройку

Сейчас владелицу квартиры пригласили на комиссию Инспекции ГАСК 2 сентября для выяснения обстоятельств. Из-за действия моратория на проверки строительства Инспекция обратится в центральный офис в Киеве для получения разрешения на проведение контроля.

Ранее сообщалось, в Хмельницкой области двух бывших чиновников подозревают в присвоении более 11 млн грн при застройке больничного корпуса. По данным следствия, договор со строительной компанией был заключен без разрешения местных властей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов строительство многоэтажка незаконное строительство проверка здание
Глава МИД Польши назвал Парубия одним из лучших сынов Украины
30 августа 2025, 17:00
Шокирующее убийство Андрея Парубия: реакция политиков и дипломатов
30 августа 2025, 15:35
Появилось фото предполагаемого подозреваемого в убийстве Парубия: поиск стрелка продолжается
30 августа 2025, 14:40
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска
31 августа 2025, 13:01
Инцидент в Черном море: гражданское судно подорвалось возле Одессы
31 августа 2025, 12:40
Украинцев в Германии могут полностью лишить помощи: кто рискует остаться без выплат
31 августа 2025, 11:59
Россия обстреляла Херсон: есть погибший, четверо раненых, среди них полицейские
31 августа 2025, 11:24
В Одесской области мэр Рени попал в ДТП: погибла мать, пятилетний сын в больнице
31 августа 2025, 10:55
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 10:27
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа 2025, 10:02
Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах
31 августа 2025, 09:08
Атака дронами на Одесскую область: обесточены более 29 тысяч абонентов, есть пострадавший
31 августа 2025, 08:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »