Фото: Львов. Городостроительство

Об этом сообщает "Львов. Городостроительство", передает RegioNews.

По информации Франковской районной администрации, владелица квартиры на шестом этаже расширила жилую площадь, достроив еще один этаж к дому по адресу улица Красная, 19. Дом по документам введен в эксплуатацию в 2023 году как шестиэтажный.

Согласно действующему законодательству, любые надстройки требуют согласования градостроительных условий, разработки проектной документации и ее экспертизы. Также необходимо официальное разрешение на проведение строительных работ. Однако в Львовский городской совет никаких обращений по поводу этой надстройки не поступало.

На шестом этаже многоэтажки заметили надстройку

Сейчас владелицу квартиры пригласили на комиссию Инспекции ГАСК 2 сентября для выяснения обстоятельств. Из-за действия моратория на проверки строительства Инспекция обратится в центральный офис в Киеве для получения разрешения на проведение контроля.

Ранее сообщалось, в Хмельницкой области двух бывших чиновников подозревают в присвоении более 11 млн грн при застройке больничного корпуса. По данным следствия, договор со строительной компанией был заключен без разрешения местных властей.