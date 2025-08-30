Зеленский сообщил о ходе расследования убийства Парубия

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ход расследования убийства народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он отметил, что правоохранительные органы активно работают над установлением всех обстоятельств преступления

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"Регулярно докладывают правоохранители – министр внутренних дел, Генеральный прокурор. Расследуются обстоятельства убийства Андрея Парубия. Многие силы задействованы – все, которые необходимы. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", – заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что к расследованию привлечена Служба безопасности Украины, а отмечено внимание к качеству информации, которая будет предоставлена общественности.

"Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию", – добавил он.

Зеленский выразил свои соболезнования семье, близким и друзьям Андрея Парубия, подчеркнув важность этой трагедии для всего украинского народа. "Вечная память!" – резюмировал президент.

Напомним, сегодня в первой половине дня во Львове был убит Андрей Парубий. Сначала полиция не называла имени погибшего и СМИ, но впоследствии президент Владимир Зеленский и председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердили, что погиб Парубий.

Позже появилось фото предполагаемого подозреваемого, а также видео с моментом убийства Парубия. Камеры видеонаблюдения на одном из зданий зафиксировали момент преступления.

Как известно, убийство Андрея Парубия повергло в шок политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления.

Глава ГУР Кирилл Буданов также прокомментировал убийство бывшего главы ВР.

