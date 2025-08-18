11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 11:56

В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали

18 августа 2025, 11:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В поселке Славское Стрыйского района Львовской области госпитализировали 12 детей с признаками острой кишечной инфекции. Все они отдыхали в гостинице "Карпатський затишок"

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что сигнал о госпитализации поступил 17 августа в 21.45. Пострадавших доставили в инфекционное отделение Стрыйской центральной городской больницы.

Состояние всех детей оценивается как средней тяжести. Медики проводят полный комплекс обследований и оказывают необходимую помощь в соответствии с протоколами.

Причины отравления выясняются.

Напомним, ранее во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района.

Было известно, что с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 47 человек. По данным медиков, у больных лабораторное вирусологическое исследование кала выявило норовирус – одну из самых распространенных причин острого гастроэнтерита.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область отравление дети отель обследование кишечная инфекция
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
16 августа 2025, 15:29
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »