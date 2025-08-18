В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали

Иллюстративное фото: из открытых источников

В поселке Славское Стрыйского района Львовской области госпитализировали 12 детей с признаками острой кишечной инфекции. Все они отдыхали в гостинице "Карпатський затишок"

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что сигнал о госпитализации поступил 17 августа в 21.45. Пострадавших доставили в инфекционное отделение Стрыйской центральной городской больницы.

Состояние всех детей оценивается как средней тяжести. Медики проводят полный комплекс обследований и оказывают необходимую помощь в соответствии с протоколами.

Причины отравления выясняются.

Напомним, ранее во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района.

Было известно, что с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 47 человек. По данным медиков, у больных лабораторное вирусологическое исследование кала выявило норовирус – одну из самых распространенных причин острого гастроэнтерита.