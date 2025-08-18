У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селищі Славське Стрийського району Львівської області госпіталізували 12 дітей з ознаками гострої кишкової інфекції. Всі вони відпочивали в готелі "Карпатський затишок"

Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що сигнал про госпіталізацію надійшов 17 серпня о 21:45. Постраждалих доправили до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні.

Стан усіх дітей оцінюється як середньої тяжкості. Медики проводять повний комплекс обстежень та надають необхідну допомогу відповідно до протоколів.

Причини отруєння наразі з'ясовують.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району.

Було відомо, що із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 47 людей. За даними медиків, у хворих лабораторне вірусологічне дослідження калу виявило норовірус — одну з найпоширеніших причин гострого гастроентериту.