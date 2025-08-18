Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали

Фото: Национальная полиция

На днях во Львове в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из гимназий города — загорелась входная дверь учебного заведения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что пожар спровоцировали двое восьмилетних парней, которые, играя зажигалкой, подожгли фанеру, приставленную к двери.

Детей опросили в присутствии родителей и ювенальных полицейских.

По факту инцидента составлены административные протоколы на родителей. Им грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, весной в Киеве ученики начальных классов "заминировали" школу. Инцидент произошел в Деснянском районе. Впоследствии выяснилось, что ложный вызов совершили дети 8 и 9 лет. Ребята объяснили, что хотели проверить скорость реагирования на вызов специальных служб.