Массовое отравление детей в лагере на Львовщине: медики назвали вероятную причину

Фото: Национальная полиция

В учреждения здравоохранения Львовщины госпитализированы 47 человек, заболевших после отдыха в одном из лагерей Стрыйского района. Среди пострадавших — преимущественно дети от 7 до 17 лет

Об этом сообщила гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, передает RegioNews.

По ее словам, у 5 больных лабораторное вирусологическое исследование кала выявило норовирус – одну из самых распространенных причин острого гастроэнтерита. У больных наблюдаются симптомы диареи, рвоты, боли в животе, а также повышенная температура и головные боли.

Медработники отобрали у больных материалы для дальнейших продолжающихся вирусологических и бактериологических исследований. Исследования питьевой воды из водопровода и бассейна лагеря норовирус не выявили, продолжаются анализы продуктов питания и смыв с поверхностей для установления источника инфицирования.

По предварительным данным все больные питались по системе "шведская линия". Специалисты Госпродпотребслужбы работают непосредственно на месте, чтобы выяснить возможные факторы заражения.

Что такое норовирус

Норовирус — устойчив в окружающей среде и может вызвать вспышки и

эпидемии. К нему восприимчивы все, независимо от возраста и пола.

Иммунитет после перенесенной инфекции не устойчив, сохраняется от полугода до двух лет (обычно 6-8 недель), но даже в течение этого времени можно заболеть другим штаммом Норовируса.

Вирус передается от человека к человеку. Даже 20 вирусных частиц достаточно, чтобы инфицироваться.

Напомним, во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района.

Ранее сообщалось, что с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 34 человека.