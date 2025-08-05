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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По состоянию на утро 5 августа госпитализированы 24 детей, которые отдыхали в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района.

Сообщение о массовом отравлении поступило в полицию 4 августа около 22:20 от родителей. Госпитализированы дети от 7 до 17 лет, они приехали на отдых из разных областей Украины. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.