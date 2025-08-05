На Львовщине в частном лагере отравились более 20 детей: что известно
Из частного лагеря во Львовской области госпитализировали 24 детей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По состоянию на утро 5 августа госпитализированы 24 детей, которые отдыхали в частном детском лагере в одном из сел Стрыйского района.
Сообщение о массовом отравлении поступило в полицию 4 августа около 22:20 от родителей. Госпитализированы дети от 7 до 17 лет, они приехали на отдых из разных областей Украины. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК – нарушение санитарных правил и норм, что привело к массовому отравлению. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Напомним, в июле в Винницкой области 25 человек, среди которых дети, отравились в одном из местных кафе из-за употребления некачественной шаурмы. Работу общепита приостановили.